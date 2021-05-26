Сассуоло, Италия, , 22:42 — REGNUM Сегодня, 26 мая, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что «Сассуоло» занимается поисками нового главного тренера.

По данным источника, директор итальянской команды Джованни Карневали рассматривает кандидатуру главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло на пост наставника клуба в следующем сезоне. Однако 42-летний специалист не планирует вести переговоры с другими командами пока не будет определено его будущее в туринском клубе.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии «Сассуоло» набрало 62 очка, что позволило им разместиться на восьмом месте первенства.