Милан, Италия, , 22:39 — REGNUM Власти Италии намерены расширить программу «свободных от коронавируса» авиарейсов, передает Rainews в среду, 26 мая.

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Эксперимент, начатый около полугода назад на линиях Милан — Рим и Италия — США, сочтен успешным.

Все пассажиры таких рейсов должны сдать один тест на коронавирус не позднее чем за 48 часов до вылета и второй — непосредственно после приземления.

По данным на 26 мая, в Италии умерли 125 622 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 121 (днем ранее — на 166). Число подтвержденных носителей выросло на 3937 (днем ранее — на 3224). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 201 827 — 7% населения страны. В настоящее время заражены 260 029 человек — на 8116 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 10 748 746 человек, что составляет 17,85% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 (с конца мая — с 23:00) и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.