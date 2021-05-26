Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Американская актриса Аня Тейлор-Джой, исполнившая роль Бет Хармон в сериале «Ход Королевы», сыграет в новом фильме под названием «Прошлой ночью в Сохо». Трейлер киноленты доступен на YouTube-канале Focus Features с 26 мая.

По сюжету молодая девушка Элоиза попадает в Лондон 1960-х годов, где знакомится со своим кумиром — певицей Сэнди. Однако жизнь героини начинает распадается на части после столкновения с паранормальными явлениями.

Добавим, что фильм «Прошлой ночью в Сохо» режиссёра Эдгара Райта снят в жанре психологического триллера. Выход киноленты запланирован на 2021 год.

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