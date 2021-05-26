Луганск, , 22:38 — REGNUM Два случая ранения украинских военных при минировании зафиксировано со стороны управления Народной милиции ЛНР, сообщил 26 мая журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

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Первый подрыв произошёл накануне, 25 мая, при минировании украинскими боевиками местности в районе населённого пункта Лоскутовка. Устанавливая противопехотную мину (ПМН-2) старший сержант ВСУ получил минно-взрывную травму из-за несоблюдения требований безопасности и несогласованности действий.

Другой подрыв произошёл в ходе проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе Светлодарска: рядовой ВСУ подорвался на противопехотной мине, установленной ранее сапёрами инженерно-сапёрной роты своей же бригады.

Комментируя второй инцидент, Филипоненко сказал, что командир батальона отдал подчиненным приказ на оборудование новых позиций, «не имея уточнённых карт минных полей и не проведя инженерной разведки местности, что привело к трагическим последствиям».

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