Лондон, , 22:35 — REGNUM Продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон успокоили поклонников фильмов про приключения Джеймса Бонда после новости о приобретении Amazon кинокомпании MGM. Об этом 26 мая сообщает портал Comicbook.

Брокколи и Уилсон заверили фанатов, что фильмы франшизы по-прежнему будут выходить в мировой кинопрокат. Издание отметило, что поклонники «бондианы» всё равно проявляют обеспокоенность, поскольку вопрос о продолжительности проката остаётся открытым.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Amazon купила MGM за $8,45 млрд. Таким образом, к компании перешли права на франшизу «Джеймс Бонд». Напомним, Amazon принадлежит онлайн-кинотеатр Amazon Prime, который ранее заключил соглашения по поводу эксклюзивного показа ряда высокобюджетных картин.

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