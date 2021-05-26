Салехард, , 22:31 — REGNUM В Салехарде закроются летом три корпуса двух детских садов «Золотая рыбка» и «Брусничка», выполненных в деревянном исполнении. Об этом сообщила начальник департамента образования Салехарда Оксана Казыева.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Здания закрывающихся детсадов имеют 100% износа. Старые деревянные корпуса будут демонтированы. Дошкольники перейдут в другие детские сады, в том числе и новые.

Для сотрудников закрывающихся детских садов в системе образования Салехарда имеются вакансии. Они будут предложены каждому из сотрудников.