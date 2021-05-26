В столице Ямала закрываются два детских сада
Салехард, 26 мая, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Салехарде закроются летом три корпуса двух детских садов «Золотая рыбка» и «Брусничка», выполненных в деревянном исполнении. Об этом сообщила начальник департамента образования Салехарда Оксана Казыева.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Детский сад
Здания закрывающихся детсадов имеют 100% износа. Старые деревянные корпуса будут демонтированы. Дошкольники перейдут в другие детские сады, в том числе и новые.
Для сотрудников закрывающихся детских садов в системе образования Салехарда имеются вакансии. Они будут предложены каждому из сотрудников.