Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Американская актриса Эмми Россум, исполнившая роль Фионы Галлагер в сериале «Бесстыжие», стала матерью. Об этом она сообщила 26 мая в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPUPQqNF7xC/

«Солнечным утром понедельника, в 8:13 утра, на свет появилась наша дочь», — подписала фото актриса. Имя ребёнка пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013 году Эмми Россум начала встречаться с кинопродюсером Сэмом Эсмейлом. Спустя четыре года пара поженилась.

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