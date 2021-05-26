Челябинск, , 22:23 — REGNUM Жители Челябинска, совершившие нападение на продавца круглосуточного алкомаркета, были задержаны при содействии сотрудников ОМОНа управления Росгвардии по Челябинской области, сообщили 26 мая в пресс-службе ведомства.

Нападение произошло накануне, 25 мая. Его совершили не работающие и ранее не судимые челябинцы 1998 и 1999 годов рождения. Они взяли из кассы магазина шесть тысяч рублей, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, а затем скрылись.

Они успели потратить деньги, но попались в руки силовиков, которые узнали их по приметам, поскольку в торговой точке работала камера видеонаблюдения.

«Во время совместной операции бойцов челябинского ОМОН Росгвардии и сотрудников отдела уголовного розыска полиции Челябинска подозреваемых задержали», — сообщили в Росгвардии. Задержанные не являются владельцами пневматического пистолета. Оружие изъято, возбуждено уголовное дело.

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