Белград, , 22:25 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 10 345 проведённых ПЦР-тестов, выявили 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 63 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 26 мая.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 711 116, а количество смертельных случаев выросло до 6811.

Сербский эпидемиолог Бранислав Тиодорович на пресс-конференции 26 мая предупредил, что темпы заражения, тем не менее, снижаются не так быстро, как ожидалось.

По его словам, все данные демонстрируют позитивный тренд, но цель состоит в том, чтобы снизить число заражений до 100 случаев в день и приблизиться к 60% — 70% иммунизированных граждан.