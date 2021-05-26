Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Поклонник игры GTA 5 опубликовал видео, в котором он показал абсурдную физику видеоигр Grand Theft Auto V и GTA Oline. Ролик был опубликован 26 мая на форуме Reddit.

В двухминутном видео пользователь с ником your_reddit_lawyerII, в частности, продемонстрировал, как он на низкой скорости летает на истребителе в узких пространствах промышленного здания, прежде чем вылететь через не менее узкую «щель» в крыше.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Rockstar Games, занимающаяся разработкой GTA 5, основала лейбл звукозаписи CircoLoco Records. В компании отметили, что в рамках этого проекта она будет пытаться донести культуру андеграундной танцевальной музыки до более широкой аудитории.

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