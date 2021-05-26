Вашингтон, , 22:17 — REGNUM США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан к середине июля, более чем за месяц до дедлайна 11 сентября, поставленного главой Белого дома Джо Байденом, сообщает 26 мая The New York Times.

Однако из-за спешки закончить одну из самых длинных войн, в которую вступали США, у руководства не остается достаточно времени на решение важных вопросов.

В Пентагоне до сих пор не определились с тем, как будут противодействовать терроризму после того, как американские военные покинут регион. Министерство обороны также еще не успело заключить соглашения с союзниками на счет передислокации войск в соседние страны. Без ответа остается сложный вопрос на счет того, оставят ли Штаты Афганистану свои военные самолеты в качестве поддержки в борьбе с талибами.

ИА REGNUM напоминает, многие союзники США по НАТО с тревогой отнеслись к решению президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Союзники столкнулись с рядом серьезных вопросов, например, с тем, что станет с основной задачей сил НАТО в Афганистане, состоящей в обучении, консультировании и оказании помощи местным силам безопасности в крайне нестабильной и хрупкой стране.