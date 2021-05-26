Лос-Анджелес, США, , 22:10 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Paramount Plus назвал дату премьеры фантастического фильма «Бесконечность». Об этом 26 мая сообщает портал Comicbook.

Картина появится в каталоге потокового сервиса 10 июня 2021 года, в этот же день её начнут показывать в кинотеатрах США. Главную роль в этой картине исполнит Марк Уолберг, в проекте также участвуют Чиветел Эджиофор, Софи Куксон, Джейсон Манцукас, Руперт Френд, Дилан О’Брайен и другие. Снимает кратину режиссёр Антуан Фукуа.

В основу фильма лёг роман писателя Эрика Майкранца The Reincarnationist Papers. В центре повествования находится молодой человек, которого мучают воспоминания из прошлых жизней. Страдания мужчины прекращаются после того, как он встречает человека, который приглашает его в тайное общество «реинкарнационистов».

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