Саранск, , 22:09 — REGNUM За прошедшую неделю ситуация с распространением коронавируса в Мордовии значительно не изменилась — ежедневно выявляется около 30 новых носителей SARS-CoV-2. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов на заседании оперативного штаба.

При этом, десять муниципалитетов в республике остаются в «красной» зоне. То есть, в этих районах значительно превышен средний по республике уровень заболеваемости COVID-19. Из числа проблемных районов максимальный рост заболеваемости за неделю наблюдается в Краснослободском и Зубово-Полянском районах.

«Есть резерв коек — за этим надо постоянно следить, в случае необходимости своевременно принимать дополнительные меры», — подчеркнул Здунов.

По словам и.о. вице-премьера Галины Лотвановой, в пяти медицинских организациях республики на сегодняшний день лечение проходят 496 человек, объем свободного коечного фонда составляет 23%.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 355 человек, как с подтверждённым коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. Таким образом, в течение мая число госпитализированных в ковид-стационары жителей республики выросло на 141 человека или на 39,7%.