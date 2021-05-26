Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Американская певица Ариана Гранде показала фотографии со свадьбы с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Она опубликовала снимки в своём Instagram-аккаунте 26 мая.

https://www.instagram.com/p/CPV4k1nlHBO/

Певица посвятила свадебным фото всего три поста, которые лаконично подписала: «5.15.21», — пара поженилась 15 мая 2021 года. Ариану Гранде в комментариях под фото поздравили фанаты, а также популярные американские персоны — предпринимательница Хлои Кардашьян, актриса Милли Бобби Браун, визажист Патрик Стар и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свадьба Арианы Гранде и Далтона Гомеса прошла в одном из домов певицы. На церемонию бракосочетания пара пригласила 20 гостей — близких друзей и родственников.

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