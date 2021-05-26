Сочи, Краснодарский край, , 22:06 — REGNUM Увеличение потенциала российской космической группировки будет одной из тем военного совещания в Сочи, сообщил 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

«Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечения действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов», — заявил Владимир Путин.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в 2020 году Космические войска ВКС провели 15 космических запусков с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный, выведя на орбиту 21 космический аппарат.

На сегодняшний день российская орбитальная группировка насчитывает свыше 160 спутников различного назначения.

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