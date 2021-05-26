Ирвайн, США, , 21:59 — REGNUM Blizzard решила отменить фестиваль BlizzCon 2021, который должен был пройти в «гибридном» формате. Публикацию компания разместила 26 мая в своём блоге.

Исполнительный продюсер BlizzCon Саралин Смит отметила, что организаторы решили перенести мероприятие на начало 2022 года. Она добавила, что компания всё также хочет провести фестиваль в смешанном формате, при котором онлайн-мероприятия будут проходить одновременно с небольшими офлайн-встречами.

Напомним, изначально Blizzard хотела провести BlizzCon 20 февраля 2021 года. Впоследствии компания отложила его проведение на неопределённый срок.

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