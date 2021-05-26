Сочи, Краснодарский край, , 21:57 — REGNUM Военно-морской флот и ВКС России должны в заявленные сроки получить 20 кораблей и 145 самолетов, заявил 26 мая в Сочи президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

Речь шла о 145 новых и модернизированных летательных аппаратов, а также о 20 кораблях дальней морской зоны.

«Важно и впредь четко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники. Особенно с длительными технологическими циклами производства. Имею в виду, прежде всего, конечно, технику для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота», — заявил Владимир Путин.

«В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», — уточнил российский президент.

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