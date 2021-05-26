Казань, , 21:56 — REGNUM Сегодня, 26 мая, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова Евгений Моисеев рассказал, что ведущие клубы чемпионата России проявляют интерес к его клиенту.

«Есть интерес со стороны топ-5 клубов РПЛ, но конкретики на данный момент нет. Насколько я понимаю, «Рубин» не заинтересован в продаже Самошникова.

«Рубин» занял еврокубковое место, они хотят сохранить игрока стартового состава», — приводит слова агента портал Sport24.

В текущем сезоне РПЛ Самошников принял участие в 24 матчах первенства и отличился в них двумя голами.