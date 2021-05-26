Саранск, , 21:56 — REGNUM В Мордовии работа учреждений общественного питания может осуществляться до 01:00 мск. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба республики. Решение распространяется и на работу летних веранд.

При этом кафе, рестораны, столовые обязаны соблюдать противокоронавирусные меры — регулярно проводить дезинфекцию, контролировать соблюдение дистанции и состояние здоровья сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в регионе привились от коронавируса 129 612 жителей республики. Из этого числа 105 317 человек получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации.

Читайте также: В Мордовии прививку от коронавируса сделали почти 130 тыс. человек