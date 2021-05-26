Саранск, , 21:50 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 мая, привились от коронавируса 129 612 жителей республики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из этого числа 105 317 человек получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации.

Напомним, всего в республику поступило 143 238 комплектов вакцин от коронавируса двух видов — «Спутник V» и «КовиВак».

В штабе подчеркнули, что вакцинироваться от коронавируса нужно и тем, кто уже переболел ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра здравоохранения республики Олег Маркинговорил, чтофиксируются многочисленные случаи повторного заражения коронавирусом. По его словам, из общего числа госпитализированных за последний месяц 10% — это повторно заболевшие. Причем и в первый раз они переносили заражение коронавирусом тяжело, многие находились в реанимации.

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