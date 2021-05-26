Сиэтл, США, , 21:50 — REGNUM Джефф Безос покинет должность генерального директора Amazon 5 июля 2021 года. Об этом 26 мая сообщает портал The Wrap.

С соответствующим объявлением руководство компании объявило во время ежегодного собрания акционеров. Безоса на посту сменит Энди Ясси. Основатель компании сказал, что он не случайно выбрал именно эту дату.

«Это сентиментально для меня — это день, когда Amazon была зарегистрирована в 1994 году, ровно 27 лет назад», — сказал Безос.

Напомним, о своём намерении покинуть должность главы Amazon Джефф Безос объявил в феврале 2021 года. Тогда он не назвал точную дату ухода с поста.