Киев, , 21:49 — REGNUM Военно-морские силы Украины и Британии провели в акватории Чёрного моря совместные тренировки типа PASSEX, сообщила пресс-служба ВМС вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

В водах Чёрного моря тренировалась «корабельно-катерная группа», в которой «корабельная часть» была представлена патрульным кораблем ВМС Британии.

ВМСУ подчеркивают, что смогли привлечь к этим учениям один вертолёт.

«В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота», — указано в сообщении пресс-службы ВМСУ.

В ходе тренировок основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий британских и украинских экипажей.

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