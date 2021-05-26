Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Соединенные Штаты осудили события в Мали и заявили о прекращении помощи стране. Об этом 26 мая сообщается на сайте Госдепартамента США.

После государственного переворота в Мали в августе 2020 года США ограничили помощь правительству страны. Теперь, в связи с событиями 24 мая, Белый дом приостановил всю помощь, направленную на поддержку малийских сил безопасности и обороны.

Отмечается, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность введения иных мер в отношении политических и военных лидеров, которые участвовали в военном перевороте.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в Мали произошёл переворот: от власти отстранены временный президентБа Ндаои глава переходного правительства Моктар Уан.