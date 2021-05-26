Йошкар-Ола, , 21:37 — REGNUM В Марий Эл развернули дополнительно 30 коек инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. В ведомстве констатируют, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.

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В частности, дополнительные койки подготовили в Мари-Турекском районе и Йошкар-Оле. Всего в семи медицинских учреждениях республики развернуто 400 инфекционных коек. Из них по состоянию на 26 мая занято 314 койко-мест. Отметим, на утро 1 мая в ковид-центрах республики было занято 205 коек, таким образом в течение мая число госпитализированных выросло на 53,17%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в регионе выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 445 случаев.

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