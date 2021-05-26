Сочи, Краснодарский край, , 21:35 — REGNUM В прошедшем 2020 году Гособоронзаказ был реализован почти полностью, несмотря на пандемию коронавируса, заявил 26 мая в Сочи президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

По данным главы государства, речь идет о выполнении 99,8% заданий.

«Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель», — сказал Владимир Путин.

При этом он отметил, что большинство предприятий российского ВПК смогли преодолеть проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

«Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники», — сообщил президент России.

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