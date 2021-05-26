Сочи, Краснодарский край, , 21:35 — REGNUM Необходимо завершить в установленные контрактами сроки исполнение гособоронзаказа, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Мероприятие, на котором обсуждается гособоронзаказ, проходит в Сочи в очном режиме.

Путин отметил, что в 2020 году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, задания оборонзаказа были выполнены на 99,8%, что является хорошим показателем.

«В определённые госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов. Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения», — сказал президент.

По словам главы государства, участники совещания обсудят обеспечение деятельности ВС РФ с использованием космических систем и комплексов.

«Кроме того, обсудим сегодня, как идёт создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоёмкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдёт о лазерных и гиперзвуковых системах. А также, конечно, о роботизированной технике. Вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она работает на практике», — отметил Путин.