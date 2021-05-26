Милан, Италия, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 26 мая, журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере сообщил, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может перейти на аналогичную должность в миланский «Интер» в это межсезонье.

По данным источника, сейчас итальянский специалист, срок действия контракта которого истекает по окончании сезона, обсуждает детали своего возможного ухода из клуба с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. Римский клуб еще не договорился о новом соглашении с Индзаги.

Ранее стало известно, что главный тренер «Интера» Антонио Конте в ближайшее время покинет свой пост, клуб выплатит ему 7 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

Также сообщается, что «Лацио» может возглавить Вальтер Мадзарри, который ранее работал в «Наполи», если Индзаги договорится о контракте с «Интером».