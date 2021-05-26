Рига, , 21:30 — REGNUM Экономические потери международного аэропорта Риги от наложенных на белорусские авиакомпании ограничений составят ежемесячно порядка €20 тыс., сообщает 26 мая LETA.

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По данным экономистов, таковы издержки от отказа Латвией обслуживать рейсы Рига — Минск: аэропорт потеряет на авиационном и наземном обслуживании и на обслуживании грузов. Сокращать персонал руководство воздушной гавани не планирует.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее латвийские власти запретили авиакомпаниям Белоруссии рейсы самолётов над территорией Латвии, а также посадки в аэропортах прибалтийской республики.

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