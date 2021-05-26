Москва, , 21:28 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 26 мая разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 233 с датой погашения 18 июля 2035 года на сумму 10,009 млрд рублей. Спрос при этом составил 32,708 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 90,8284% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 235 с погашением 12 марта 2031 года на 30 млрд рублей при спросе в 89,487 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 91,6387% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,22% годовых.