Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Многопользовательская игра PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) в 2021 году получит новую карту, на которой будут присутствовать локации возрождения персонажей геймеров. Об этом 26 мая сообщил портал IGN.

Карта с respawn-точками будет называться Codename: Tiger («Кодовое имя: Тигр»), её площадь составит 8 квадратных километров. Пока нет информации о том, как именно будет реализована механика возрождения.

Разработчик Дэйв Курд вовремя интервью пояснил, что пока создатели игры работают над ней. Стоит отметить, что карта будет создана на основе реальных локаций Южной Кореи.

https://twitter.com/IGN/status/1397375943522586624

Ранее ИА REGNUM сообщило, что стартовала регистрация участников альфа-тестирования будущей мобильной игры PUBG: New State. Тестирование пройдёт с 11 по 13 июня 2021 года.

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