Штат Калифорния, США, , 21:33 — REGNUM В США при стрельбе на железнодорожной станции в Сан-Хосе, штат Калифорния, погибли восемь человек, сообщает 26 мая CNN со ссылкой на заявление полиции.

Преступник был убит. Еще несколько человек пострадали.

Отмечается, что на месте происшествия было найдено взрывное устройство.

Газета LATimes со ссылкой на источники сообщает, что перед тем, как прийти на встречу профсоюза железнодорожной компании VTA, преступник поджог свой дом. Его мотивы пока не ясны.

ИА REGNUM напоминает, 23 мая в американском штате Огайо в баре произошла стрельба. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения.