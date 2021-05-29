Алесь Мищенко, 29 мая 2021, 07:24 — REGNUM Книга «Властелин Колец» написана во времена, когда родина Толкина, Великобритания, теряла влияние и власть над полмиром.

Орки
Орки
Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001

И, несомненно, писатель предвидел, что Азия с её миллиардным населением будет теснить Европу.

Символ Азии, теснящей Европу — это тюркские орды Атиллы и Чингиз-Хана. Отсюда появились и орки, говорящие на языке, очень похожем на тюркский (это нельзя считать совпадением, так как Толкин по образованию филолог).

По сути, Властелин колец — это призыв разрушить азиатские сверхдержавы пока ещё они не успели воспользоваться своим огромным потенциалом (который назван в книге «кольцом всевластья»).

Более того, это призыв разрушить Азию не так уж церемонясь с выбором средств, судя по описанию того, как гондорцы (европейцы) не церемонятся с тюрками (орками): я помню гордое описание того, как после какой-то битвы их трупы были свалены в кучу, посреди которой была воткнута какая-то палка, на которой болталась гоблинская башка.

Заметим, что в силы зла Толкин записал также и русских — среди союзников Мордора есть и «северные бородачи с бердышами» и «воряги» (варяги).

Орки
Орки
Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001

Во «Властелине колец» видно восхищение Толкина прошлым (вспомним, что он — преподаватель древнегерманских легенд). Но мы-то знаем, как писалось в тех самых древнегерманских (как и многих других) анналах, которым учил Толкин: «пришли на новую землю и очистили её» (как объясняется в рассказе «Янычары неведомой Родины» книги «Индульгенция людей» — все цивилизации были построены на костях и ничего хорошего в этом нет). Так что то, что пальму первенства по уничтожению мирного населения держит вторжение Чингиз-Хана в Китай — это «заслуга» многочисленности китайцев, а вовсе не древнеевропейского гуманизма. В древности вообще было мало гуманизма. Он появился потом, после Будды и Иисуса.

Но не надо судить Толкина строго: в его времена тема неравенства и соревнования наций и рас не была ещё табуирована (так как ещё не привела к газовым камерам) и её, к сожалению, активно обсуждали наряду, например, с также популярными темами мировой закулисы, тайных обществ или спиритизма.

И, кроме того, пытаясь завуалировать свой призыв к нападению на Азию, он создал новый литературный жанр — фэнтези.

Братство кольца
Братство кольца
Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001

«Но почему ты не можешь смотреть на это как на борьбу добра со злом?!!» — возражала мне одна моя знакомая.

Но я не видел там добра. Я видел, что Толкин убеждает нас, что орки — зло, потому что от них плохо пахнет и они едят всякую гадость — типичный взгляд европейца на нецивилизованные народы. Никаких признаков добра и зла. Наоборот, я видел, что Гондор первым напал на Мордор, опасаясь его растущей силы. То есть, отбросив гондорскую пропаганду, объективно говоря, именно Гондор можно назвать злом, развязавшим эту войну.

Как нет Бога в религиозных спорах, так и нет добра во Властелине колец — только межплеменные разборки и пропаганда типа «Карфаген должен быть разрушен».

Так я видел…

Но потом я не нашел ни одного человека, который смотрел бы на эту книгу так же…

Ну что ж, будем считать, что я ошибаюсь. Борьба добра со злом, так борьба добра со злом. Но гоблинские башки, наколотые на горах их трупов остаются…

Ну ладно, то есть тогда эта книга — это майн кампф сил добра.

P.S. А потомки Толкина избрали более рискованный и благородный путь: принять всех тех, кого Толкин считал «орками» в свои замки, дать и им права человека… И возможно, они и погибнут в этой битве, не справившись с другими, более тоталитарными и жестокими обычаями. Но в этой битве они, действительно, на стороне добра.