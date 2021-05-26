Вашингтон, , 21:18 — REGNUM В администрацим президента США Джозефа Байдена пока не принято решения по новым санкциям в отношении Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Президент попросил свою команду изучить данный вопрос и предложить ему варианты дальнейших действий», — сказала Жан-Пьер, добавив, что пока ей «больше нечего сообщить по этой теме».

Как передавало ИА REGNUM, накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что президент СШАДжозеф Байден намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с российским лидером Владимиром Путиным в ходе запланированной на 16 июня встречи в Женеве.

При этом пресс-секретарь отметила, что США в тесном контакте с европейскими партнёрами прорабатывают меры в отношении Минска, включая возможные новые санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден намерен обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии