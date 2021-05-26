Сочи, Краснодарский край, , 21:18 — REGNUM Принятые меры позволили сохранить устойчивость в оборонно-промышленном комплексе, сообщил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, посвящённом гособоронзаказу.

«Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники», — сказал президент.

По его словам, задания гособоронзаказа в 2020 году были выполнены на 99,8%.