Москва, , 21:16 — REGNUM На сайте ИА REGNUM размещен новый сборник аналитических статей и публицистики давнего автора нашего агентства Михаила Васильевича Демурина «Россия и мир на переломе». Он посвящён сложным политическим и культурным процессам последнего десятилетия.

Оригинальная карта мира Strebe

Будучи, прежде всего, экспертом в области внешней политики, автор в первой части своей книги размышляет о её профессиональных и мировоззренческих основах, пишет о «новой» холодной войне, анализирует политику Кремля на пространстве бывшего СССР, отношения с США, европейскими странами и организациями, Японией, странами Африки. Эти темы раскрыты в тесной увязке с внутренней политикой России, качеством современного российского «политического класса».

Вторая часть книги содержит ответы на вопросы восстановления мировоззренческих основ России, сохранения и упрочения преемственности отечественной истории и культуры, идейной борьбы с внутренним и внешним Западом. Отдельные тетради сборника посвящены памяти о Великой Отечественной войне и зарисовкам жизни современной русской провинции.

Книга доступна здесь