Монтрёй, Франция, , 21:12 — REGNUM Ubisoft вскоре проведёт онлайн-трансляцию, в рамках которой она впервые покажет игровой процесс Far Cry 6. Анонсирующий трейлер компания опубликовала 26 мая на YouTube-канале Ubisoft North America.

Компания проведёт стрим на своих официальных каналах в сервисах Twitch и YouTube. Он начнётся 28 мая 2021 года, в 19:30 по московскому времени. Отмечается, что Xbox в свою очередь проведет трансляцию на своём twitch-канале.

Напомним, ранее Ubisoft сообщила, что решила отложить релиз шестой части Far Cry. Игра должна выйти в период с апреля 2021 года по март 2022-го. В реализации проекта этой видеоигры принимает актёр Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Мандалорец»).

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