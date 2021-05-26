Рим, , 21:11 — REGNUM

За последние пять лет темпы «утечки мозгов« из Италии выросли на 41,8%, с такой оценкой выступили в среду, 26 мая, в Счётной палате страны.

Аудиторы сравнивали число граждан с высшим образованием, покинувших страну для работы в другом государстве, в 2013 и 2018 годах соответственно.

Корень проблемы — в сложностях поиска работы сразу после окончания университета, полагают аудиторы.

По данным властей страны, уровень молодежной незанятости в Италии (доля тех граждан в возрасте от 18 до 27, кто не учится и не работает) превышает 30%.