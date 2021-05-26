Кострома, , 23:16 — REGNUM Глава управления МВД по Костромской области Вадим Казьмин стал начальником экспертно-криминалистического центра МВД России. Соответствующий указ сегодня, 26 мая подписал президент России Владимир Путин.

Вадим Казьмин Https://44.мвд.рф

Казьмин возглавил костромское управление МВД в 2015 году. До этого он занимал должность заместителя начальника полицейских по Рязанской области, направлялся в служебные командировки на территорию Северного Кавказа.

Исполняющим обязанности начальника МВД по Костромскому региону назначен Дмитрий Ефремов — заместитель Казьмина. По информации сайта «Kostroma.News» возглавить костромских полицейских может генерал-майор Сергей Богачук, работающий начальником МВД по Волгоградской области.