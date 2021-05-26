Брюссель, , 21:01 — REGNUM Стратегия ЕС по усилению борьбы с распространением дезинформации на территории стран содружества опубликована 26 мая, сообщается в заявлении Европейской комиссии.

В этой стратегии содержится призыв к странам ЕС, принявшим европейский Кодекс практики в области дезинформации, взять на себя больше обязательств. Это должны сделать и соцсети, участвующие в кодексе.

В частности, участникам рекомендуется «снизить финансовые стимулы для дезинформации, предоставить пользователям возможность играть активную роль в предотвращении её распространения».

Также им следует активнее сотрудничать с проверяющими факты организациями и «обеспечить основу для доступа исследователей к данным». ЕК считает, что необходима «демонетизация дезинформации», чему будет способствовать усиление контроля интернет-ресуросов над размещаемой на них рекламой.

Предлагается сделать так, чтобы пользователи интернет-ресурса могли «распознавать и отмечать дезинформацию». В рамках упомянутого кодекса ЕК намерена в скором времени предложить законопроект по повышению прозрачности политической рекламы.

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