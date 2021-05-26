Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Разработчик Carrotcake анонсировал игру The Garden Path в жанре симулятора жизни. Демонстрационный ролик он опубликовал 26 мая на своём YouTube-канале.

Релиз игры состоится в конце 2021 года. В процессе игры геймеры смогут начать новую жизнь на природе, будут знакомиться с необычными персонажами, заниматься рыбалкой, садоводством и т.п. Игровой процесс будет проходить в реальном времени. Стоит отметить, что The Garden Path отличает необычная «рисованная» графика.

Напомним, сейчас в среде геймеров популярны такие игры жанра, как Stardew Valley, Cozy Grove и Animal Crossing. Ранее студия Wonderscape анонсировала ещё одну подобную игру — Hokko Life, которая выйдет в формате раннего доступа в июне 2021 года.

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