Рим, , 20:58 — REGNUM Авиакомпания «Алиталия» в новом облике (новое юридическое лицо — Ita) будет обладать меньшим числом самолетов и совершать меньше рейсов, заявил в среду, 26 мая, министр экономики Италии Даниэле Франко.

При этом он не стал говорить о вероятных сокращениях в компании: напротив, по его словам, власти собираются «обеспечить развитие и на уровне занятости».

В настоящий момент Италия и ЕС ведут переговоры о том, что сделать работу компании более эффективной, при этом не прерывая ее деятельность, добавил министр.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов, однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.