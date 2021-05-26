Москва, , 20:56 — REGNUM Подавляющее большинство студентов российских вузов проходят обучение очно или в смешанном формате. Об этом сообщил 26 маяглава Минобрнауки Валерий Фальков.

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«В целом по стране 92% студентов занимаются очно либо в смешанном формате. Только 8% студентов занимаются дистанционно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Министр также сообщил, что порядка 14% преподавателей в стране на сегодняшний день полностью работают в дистанционном режиме.

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