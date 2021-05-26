Киев, , 20:54 — REGNUM На Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac в количестве 500 тысяч доз препарата.

Об этом вечером 26 мая сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство не уточняет, для каких групп населения будет использована эта партия препарата.

Напомним, что в конце марта на Украину были доставлены первые 215 тыс. доз вакцины китайского производителя Sinovac Biotech, еще 500 тыс. доз препарата доставили на Украину в конце апреля. С понедельника, 24 мая, началась развозка в регионы страны вакцины из «апрельской» поставки. Согласно решению оперативного штаба минздрава эту партию вакцины используют для вакцинации силовиков, работников органов прокуратуры и топливно-энергетического комплекса; спортсменов, которые готовятся участвовать в Олимпиадах; работников санаторно-курортных учреждений, а также граждан Украины, которые находятся на «временно оккупированных территориях» (как технически будет реализовано последнее, Киев не поясняет).

Отметим, что сегодня же на Украину доставили партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer.