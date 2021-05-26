Вербания, , 20:52 — REGNUM Вероятны новые аресты и задержания лиц, причастных к крушению фуникулёра на севере Италии, передает Mediaset в среду, 26 мая, со ссылкой на осведомленные источники.

Уже задержаны три сотрудника компании-оператора линии, новые задержания коснутся лиц, причастных к консультированию компании по техническим вопросам.

23 мая в результате обрыва каната в горах на севере Италии с высоты 20 метров упала кабина фуникулера, погибли 14 человек. Основная версия — выход из строя предохранительной тормозной системы канатной дороги.