Лондон, , 20:46 — REGNUM Размер новой демонстрации Valley of the Ancient «движка» Unreal Engine 5 составляет около 100 гигабайт. Об этом 26 мая сообщил журнал Comicbook.

Сотрудник студии Nightdive Стивен Кик во время беседы с журналистами сказал, что единственный недостаток, который он видит в Unreal Engine 5 — это «экспоненциальный рост» размера файлов видеоигр. Стоит отметить, что сама программа «движка» занимает на накопителе около 10 гигабайт.

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