Тольятти, Самарская область, , 20:44 — REGNUM В городских пабликах Тольятти стала распространяться запись, созданная учительницей местной школы №90 Алёной Скворцовой. Она утверждает, что руководство учебного учреждения оказывает на неё давление и принуждает к участию в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Однако, по словам завуча школы #№90 Светланы Пономаренко, Алена Скворцова просто неправильно поняла суть призыва голосовать. Как выяснилось, от школы №90 в выборах текущей осенью будут участвовать два преподавателя: учитель технологии Олег Попов и Ирина Долгополова, которая ранее уже попадала в информационное поле в связи со своей волонтерской деятельностью. Светлана Пономаренко считает, что Ирину Долгополову нужно поддержать из-за ее заслуг в том числе во время пандемии: педагог развозила лекарства и еду оставшимся на изоляции инфицированным. При этом завуч отмечает, что это ее личное мнение.

По ее словам, устраивать разбирательство по этому поводу в планы завуча не входило: сначала разговор вели на рабочие темы, все-таки близится конец года, пора выставлять оценки. На видеоролике с этой беседы видно, как Скворцовой напоминают о неких претензиях со стороны родителей. Каких конкретно, завуч уточнить так и не смогла. В какой-то моментобстановка накалилась и педагоги стали вести разговор на эмоциях, тогда Алена Скворцова и напомнила руководству о ситуации с голосованием. В прочем, в школе утверждают, что никакого принуждения на самом деле нет и быть не могло, сообщает информационный ресурс «Тольятти24».

"Мы с ней говорили об учебных вопросах, выставлении оценок в конце года — это обычная рабочая обстановка. А потом уже зашла тема, какая у кого гражданская позиция. Мы с ней спокойно разговаривали, а она не давала нам слово сказать. Мы все-таки и по статусу повыше, и по возрасту постарше тоже. Не хочет голосовать — ради бога. Я даже в полемику с ней вступать не стала. Нет — значит нет. Напомнить я ей напомнила (о гражданском долге), абсолютно не давила. Она была на эмоциях и неправильно поняла мои слова про гражданский долг и работу в системе», — цитирует слова Светланы Пономаренко издание.

Также Светлана Пономаренко отметила, что учительнице английского языка Алена Скворцова может не бояться потерять рабочее место.

«Об увольнении даже никакой речи об было. Абсолютно. Мы тоже на эмоциях были, но никаких разговоров об увольнении не было. В трудовом договоре у нее все нормально», — добавила Светлана Пономаренко.

«Мы специально вникли в ситуацию, сложившуюся в школе №90 в Тольятти. Когда изучили суть, стало понятно, что никакого отношения к праймериз «Единой России» этот конфликт не имеет», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

«У педагога Алены Скворцовой, написавшей о якобы принуждении к голосованию на праймериз и намекнувшей на то, что ее якобы склоняют к увольнению, давние напряженные отношения с коллективом, в котором она работает. В школе налицо межличностный конфликт. Алена Скворцова открыто конфликтует с коллегами — даже на видео видно, что у коллег много давно накопившихся взаимных претензий. Что касается праймериз, в этой школе два педагога приняли решение участвовать в праймериз, конечно, они попросили о поддержке у своего коллектива. Если это было воспринято как принуждение, то, как говорится, мы слышим то, что хотим услышать. На мой взгляд, предлагать поддержать коллегу — это нормальная ситуация. А вот как можно в такой ситуации принудить к чему-то — слабо представляю. По линии Общественной палаты мы эту ситуацию взяли на контроль, министерству образования необходимо изучить ситуацию в школе и помочь педагогам разобраться в их претензиях друг к другу», — отметил общественный деятель.