Рим, , 20:44 — REGNUM В летние месяцы 2021 года власти Италии продолжат оказывать поддержку авиакомпании «Алиталия», заявил в среду, 26 мая, министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

Осенью 2021 года на свет формально появится новая компания (новое юридическое лицо) — Ita, параметры ее работы в настоящее время определяются, отметил министр.

При некоторых условиях Ita сможет сохранить бренд Alitalia, будет проведен соответствующий конкурс, в котором компания сможет участвовать, добавил Джорджетти.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов, однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.