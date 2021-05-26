Киев, , 20:41 — REGNUM Наибольшее количество законопроектов на рассмотрение Верховной рады текущего созыва подают депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь», говорится в анализе организации «Комитет избирателей Украины», обнародованном 26 мая.

В частности, наибольшее количество законопроектов зарегистрировали депутат ОПЗЖ Наталья Королевская — 240, и представитель этой же политической силы Юрий Солод — 221. Остальные лидеры рейтинга имеют на своем счету менее 200 зарегистрированных законопроектов.

По информации КИУ, в целом 37 народных депутатов за полтора года работы нынешней Рады стали авторами уже более 100 законопроектов.

Вместе с тем, эксперты комитета дают понять, что не считают эту ситуацию положительной, отмечая, что большинство документов подаются депутатами без надлежащего профессионального обсуждения на стадии разработки.

«Депутаты часто злоупотребляют возможностями для регистрации законопроектов, подавая десятки малосодержательных инициатив… поскольку таким образом могут отчитываться перед избирателями о своей законодательной «эффективности»», — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

ИА REGNUM напоминает, что Рада нынешнего созыва начала работу в августе 2019 года по результатам внеочередных выборов, проведенных в стране в июле 2019 года, почти сразу же после вступления в должность президента страны Владимира Зеленского.