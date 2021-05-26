Женева, Швейцария, , 20:41 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 461 347 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 167 492 769 человек. Такие данные приводит 26 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 10 628 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 482 907.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 438 704 выявленных инфицированных и 9322 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.